Источник: Мэй может запросить ЕС об отсрочке Brexit на саммите сообщества 21 марта

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может на саммите ЕС 21 марта официально попросить 27 стран - членов Евросоюза перенести дату выхода королевства из состава сообщества, которая назначена на 29 марта. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Мы все еще не получили запрос от Великобритании. Возможно, мы его получим [до саммита ЕС], возможно - нет. В крайнем случае, если у Лондона есть такие намерения (запросить отсрочку Brexit - прим. ТАСС), премьер Мэй может сделать это завтра, прямо во время встречи с лидерами", - сказал он.

По словам дипломата, в настоящее время "царит полная неопределенность", о чем свидетельствует даже тот факт, что глава Евросовета Дональд Туск все еще не направил традиционное письмо лидерам 27 стран Евросоюза. Он направляет такой документ обычно за два дня до саммита, в котором раскрывает повестку и приоритеты предстоящей встречи. В этот же раз Туск "все еще пишет письмо", так как по главному вопросу саммита - Brexit - ничего не понятно.

"Не мы являемся причиной этой неопределенности. Но вы можете быть уверены - письмо Туска будет сегодня", - добавил дипломат.

Как ранее заявили в канцелярии премьер-министра, Мэй должна направить официальное прошение об отсрочке Brexit президенту Европейского совета Дональду Туску до 21 марта, когда в Брюсселе начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.