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Brexit
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Источник: Мэй может запросить ЕС об отсрочке Brexit на саммите сообщества 21 марта

Собеседник агентства также отметил, что глава Евросовета Дональд Туск до сих пор не направил традиционное письмо лидерам 27 стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может на саммите ЕС 21 марта официально попросить 27 стран - членов Евросоюза перенести дату выхода королевства из состава сообщества, которая назначена на 29 марта. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

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"Мы все еще не получили запрос от Великобритании. Возможно, мы его получим [до саммита ЕС], возможно - нет. В крайнем случае, если у Лондона есть такие намерения (запросить отсрочку Brexit - прим. ТАСС), премьер Мэй может сделать это завтра, прямо во время встречи с лидерами", - сказал он.

По словам дипломата, в настоящее время "царит полная неопределенность", о чем свидетельствует даже тот факт, что глава Евросовета Дональд Туск все еще не направил традиционное письмо лидерам 27 стран Евросоюза. Он направляет такой документ обычно за два дня до саммита, в котором раскрывает повестку и приоритеты предстоящей встречи. В этот же раз Туск "все еще пишет письмо", так как по главному вопросу саммита - Brexit - ничего не понятно.

"Не мы являемся причиной этой неопределенности. Но вы можете быть уверены - письмо Туска будет сегодня", - добавил дипломат.

Как ранее заявили в канцелярии премьер-министра, Мэй должна направить официальное прошение об отсрочке Brexit президенту Европейского совета Дональду Туску до 21 марта, когда в Брюсселе начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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