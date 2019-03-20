В ШОС надеются, что Токаев сохранит курс внутренней и внешней политики Казахстана

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) надеется на то, что вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев сохранит курс внутренней и внешней политики страны. Об этом в среду на пресс-конференции в китайской столице заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Как отметил глава организации, Токаев известен как опытный дипломат. "Надеемся, что он, с учетом его авторитета и человеческих качеств, сохранит преемственность внутреннего и внешнеполитического курса Казахстана", - указал генсек ШОС.