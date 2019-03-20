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Отставка Нурсултана Назарбаева

Присяга нового президента Казахстана. Ключевые заявления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Павел Александров/ТАСС
Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства 20 марта

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший независимый Казахстан с 1991 по 2019 год, заявил об отставке 19 марта. На следующий день к присяге был приведен Касым-Жомарт Токаев, ранее занимавший пост спикера верхней палаты парламента страны.

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После отставки Нурсултан Назарбаев остается председателем Совета безопасности республики, членом Конституционного совета и председателем правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Кроме того, Назарбаев наделен особым статусом первого президента — Елбаcы.

"Согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Eлбасы — отцом народа", — заявил в ходе церемонии принесения присяги Касым-Жомарт Токаев.

Новый президент также добавил, что мнение Назарбаева будет приоритетным при разработке и принятии решений стратегического характера, предложив удостоить первого президента почетными званиями.

"Думаю, все согласятся, что Елбасы достоин награждения высшими званиями нашего государства Халык Кахарманы ("Народный герой") и Енбек Ери ("Герой труда")", — сказал второй президент Казахстана.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил предоставить Нурсултану Назарбаеву статус почетного сенатора и распорядился оставить все портреты и фотографии с изображением Елбасы "в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий учебных помещений".

За первым президентом также остается вся служебная инфраструктура.

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"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", — сказал Токаев.

Токаев также предложил назвать именем первого президента центральные улицы городов областных центров республики и воздвигнуть в Астане, которую могут переименовать в Нурсултан, монумент в честь Нурсултана Назарбаева.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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