ЦИК Казахстана постановил досрочно прекратить полномочия президента Нурсултана Назарбаева

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана в среду постановила досрочно прекратить полномочия президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК.

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"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: прекратить досрочно полномочия президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, избранного 26 апреля 2015 года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Также ЦИК Казахстана постановил признать переход полномочий президента республики на оставшийся срок к Касым-Жомарту Токаеву. "Определить 20 марта 2019 года датой принесения народу присяги президента Республики Казахстан Токаевым Касым-Жомартом Кемелевичем", - отмечается в сообщении.

ЦИК постановил также внести в Сенат (верхнюю палату парламента) республики постановление о наступлении основания для прекращения полномочий председателя Сената Касым-Жомарта Токаева.