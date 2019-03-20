Защита Януковича подаст апелляцию на отказ суда разъяснить приговор по делу о госизмене

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в ближайшее время подаст апелляцию на отказ Оболонского районного суда Киева разъяснить приговор по делу о государственной измене. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в среду заявил один из адвокатов бывшего главы государства, партнер адвокатского объединения "Авер Лекс" Виталий Сердюк.

"На наши заявления о необходимости предоставления разъяснений приговора Оболонский суд ответил, что приговор и так понятен, хотя он должен был по каждому нашему вопросу дать мотивировку. Какого-либо обоснования отказа в разъяснении приговора суд не предоставил, в связи с чем в ближайшее время на это решение суда будет подана апелляция", - пообещал он.

Сердюк напомнил, что сторона защиты задала Оболонскому райсуду Киева ряд вопросов касательно приговора. "Это были тест-вопросы, направленные на подтверждение либо опровержение нашего тезиса о том, что суд пребывает под давлением и не имеет самостоятельности в принятии решений. Вопросы были подготовлены, исходя из текста приговора, из формулировок, которые имеют исключительно политический характер и не подтверждены какими-либо доказательствами. Если обобщить смысл наших вопросов, то главный вопрос, который я задал суду лично и который суд обязан был разъяснить, звучал так: "Почему приговором суда осуждено заведомо невиновное лицо в то время, как реальные виновники сдачи Крыма до сих пор не привлечены к уголовной ответственности и находятся на высших должностях в эшелонах власти Украины", - пояснил адвокат.

Однако, по его словам, суд не дал требуемых разъяснений, "поскольку вопросы были крайне неудобные и ответы на них показали бы всю ничтожность и необоснованность приговора".

После длившегося более полутора лет судебного процесса суд 24 января заочно приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения. В рамках этого дела он обвинялся по трем пунктам - в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия. Суд признал Януковича виновным по двум первым пунктам, но полностью оправдал его по ключевому пункту обвинения - в потере Крыма. Согласно приговору суда, срок наказания Януковичу должен отсчитываться с момента его задержания.

Поскольку на решение суда было подано несколько апелляций, приговор в силу еще не вступил. 6 марта Апелляционный суд Киева вернул дело экс-президента в Оболонский районный суд для исправления ошибок и разъяснения приговора. В среду суд рассмотрел все заявления адвокатов Януковича - относительно необходимости исправления ошибок и описок в приговоре по делу о госизмене, а также о предоставлении разъяснения приговора и отказал в их удовлетворении.