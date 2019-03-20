Суд Киева отказал защите Януковича в исправлении ошибок в приговоре по делу о госизмене

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича об исправлении ошибок в вынесенном ранее приговоре по делу о государственной измене. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

"Суд не видит никаких ошибок или описок в приговоре относительно Януковича Виктора Федоровича. Подчеркиваем, приговор изложен официальным деловым языком в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства. Поэтому в удовлетворении заявлений защитников Януковича Виктора Федоровича об исправлении, якобы, по их мнению, существующих описок судом было отказано", - проинформировала пресс-секретарь.

Она добавила, что, по мнению судей, заявления адвокатов "являются необоснованными, и обстоятельства, изложенные в заявлениях, не отвечают действительным обстоятельствам дела".

После длившегося более полутора лет судебного процесса Оболонский районный суд Киева 24 января заочно приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения. В рамках этого дела он обвинялся по трем пунктам - в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия. Суд признал Януковича виновным по двум первым пунктам, но полностью оправдал его по ключевому пункту обвинения - в потере Крыма. Согласно приговору суда, срок наказания Януковичу должен отсчитываться с момента его задержания.

Поскольку на решение суда было подано несколько апелляций, приговор в силу еще не вступил. 6 марта Апелляционный суд Киева вернул дело экс-президента в Оболонский районный суд для исправления ошибок и разъяснения приговора. Заседание суда относительно разъяснения приговора назначено на 14:00 (15:00 мск).