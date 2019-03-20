В Совете Европы считают, что приговор Караджичу показал торжество справедливости

"Сегодняшнее решение трибунала ООН, в котором было поддержано осуждение Караджича за геноцид и военные преступления, включая геноцид в Сребренице и осаду Сараева, показывает, что справедливость восторжествовала. Борьба против отрицания военных преступлений и информирование о том, что было на самом деле, сейчас важны, как никогда", - написала Миятович в Twitter.

Караджич, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года. Судебный процесс над ним начался в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) 26 октября 2009 года. В марте 2016 года инстанция приговорила Караджича к 40 годам заключения, признав виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде в Сребренице.