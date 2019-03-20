В Бразилии заявили, что преследуют с США общие цели в Венесуэле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /ТАСС/. Правительства Бразилии и США сходятся в оценках ситуации в Венесуэле и преследуют единые цели в разрешении политического кризиса, охватившего эту страну. Об этом во время пресс-конференции в среду заявил министр иностранных дел крупнейшего латиноамериканского государства Эрнесту Араужу.

"Мы будем продолжать совместные усилия: возможно, у нас разные подходы, но цель у нас общая", - сказал дипломат, пояснив, что Бразилиа полагается на дипломатические и политические усилия, в то время как Вашингтон может воздействовать на Каракас с помощью санкционных методов. Он также отметил, что США и Бразилия полностью сходятся во мнении о недопустимости происходящего в Венесуэле, назвав ситуацию в соседней стране "общественной трагедией".

Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердили в совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне во вторник общую позицию по Венесуэле, которая заключается в поддержке лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо.

Выступая перед прессой, Трамп вновь напомнил, что американская администрация рассматривает все возможные варианты действий в отношении Каракаса. Болсонару на вопрос, намерена ли Бразилия поддержать потенциальное применение Соединенными Штатами военной силы против Венесуэлы, прямого ответа не дал, однако подчеркнул, что его страна поддержала план доставки через свою границу американской гуманитарной помощи в Венесуэлу, не считаясь с мнением Каракаса.