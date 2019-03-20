В США заявили, что по-прежнему обеспокоены ситуацией на границе Индии и Пакистана

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией на границе Индии и Пакистана, поскольку риск эскалации по-прежнему существует, а военные находятся в повышенной боевой готовности. Об этом заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы до сих пор видим, что военные остаются в боевой готовности, и по этой причине мы понимаем, что если, не дай Бог, будет очередная террористическая атака, может вновь начаться эскалация", - цитирует его агентство Reuters.

Между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля. В результате нападения погибли более 40 человек. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков взявшей на себя ответственность за теракт группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.

27 февраля ВВС Пакистана в ответ нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. После завязавшегося воздушного боя, ставшего первым массовым между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга. Пакистан взял в плен катапультировавшегося индийского пилота, который 1 марта был возвращен на родину.