Председатель Президиума БиГ заявил, что трибунал в Гааге окончательно утратил доверие

БЕЛГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ) окончательно утратил доверие после ужесточения приговора бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Об этом заявил в среду председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик национальному телевидению Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину).

"Гаагскому трибуналу уже давно нет доверия, он в значительной мере занимался избирательным подходом, хотя целью трибунала было индивидуально наказать виновных с целью примирения. Однако примирение стало еще дальше, если не стало невозможным, приговор Караджичу - достаточно наглый и циничный. Больнее всего, что Радовану Караджичу никто не доказал, что он отдал приказ об убийствах или присутствовал при убийствах, он не делал ничего, что не делали в то время Алия Изетбегович, Франьо Туджман и другие. Международное правосудие насиловало картину с одним преступником и с одной жертвой, и в эту картину все вставлялось, а для Сербии была предусмотрена роль виновной стороны, мое личное доверие к трибуналу также пропало", - заявил Додик

Он напомнил, что "ни за одно убийство сербов не было вынесено обвинительных приговоров". "Всей Республике Сербской и всем сербам попытались наклеить ярлык", - сказал политик, отметив, что приговор Караджичу затруднит переговоры сторон в будущем.

Ранее МОМУТ ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Соответствующее решение по результатам рассмотрения апелляции огласил в среду председательствующий по делу судья Ван Йонсен.