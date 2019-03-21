Караджич назвал бесплодной местью вынесенный ему пожизненный приговор

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич считает "бесплодной местью" решение трибунала в Гааге об ужесточении ему приговора до пожизненного тюремного заключения в связи с его участием в военных действиях в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Об этом он заявил в обращении к сербскому народу, которое в ночь на четверг в эфире национального телевидения Республики Сербской (РТРС) зачитал один из адвокатов Караджича Марко Сладоевич.

"Эта бесплодная месть Гаагского трибунала мне, старику, не может ничего сделать. Мы не сдавались, когда было и потяжелее, не сдадимся и впредь, я никогда не перестану бороться за истину о нашей праведной борьбе в войне, которую нам навязали и от которой страдали все три народа (сербы, хорваты и бошняки-мусульмане - прим. ТАСС). В любой войне, особенно гражданской, <...> совершались преступления, которые наше страна, если знала о них, осуждала и расследовала. Поэтому всегда и везде будем сохранять достоинство, не будем ненавидеть других и будем гордо хранить то, что превыше всех нас - нашу Республику Сербскую", - призвал Караджич.

При этом бывший лидер боснийских сербов подчеркнул, что сербский народ, несмотря ни на что, одержал победу, которая заключается в создании собственной республики в Боснии и Герцеговине. "Сербский народ я и вместе с ним уже победили: создана Республика Сербская, а сербский народ является свободным в собственной стране. Жертва, которую я приношу, меньше многих других - тысячи и тысячи молодых людей своими жизнями построили Республику Сербскую, многие из них сегодня - инвалиды войны. Самую большую жертву принесли матери, чьи сыновья, часто единственные, отдали свою жизнь за свободу сербского народа. Это - настоящие жертвы", - говорится в обращении.