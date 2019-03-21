Меркель заявила о готовности ЕС дать Великобритании отсрочку по Brexit

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку Brexit, но конкретную дату предстоит обсудить в Брюсселе; главное - избежать неупорядоченного выхода, и для этого могут потребоваться дополнительные встречи. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге перед саммитом ЕС.

"В общем и целом мы можем дать согласие в случае, если последует положительный вотум британского парламента", - отметила она. "Однако мы должны обращать внимание на то, что в конце мая у нас будут выборы в Европарламент", - сказала канцлер. В этой связи запрос Лондона, который предусматривает более поздние сроки - до 30 июня - заслуживает тщательного обсуждения в Брюсселе, отметила глава кабмина.

Изначально предполагалось, что Соединенное Королевство выйдет из ЕС 29 марта, и британская квота евродепутатов в парламент следующего созыва, который должен приступить к работе с 1 июля, была ликвидирована. При этом запрос Лондона о переносе сроков предусматривает, что британским партиям все же придется участвовать в голосовании. Вопрос о том, как выходить из этой ситуации, обещает стать ключевым на двухдневном саммите.

Меркель в очередной раз подчеркнула, что Германия готовится к худшему сценарию с жестким Brexit, но одновременно с этим будет "до последнего часа" бороться за то, чтобы процесс был упорядоченным. Если договориться в течение дня в Брюсселе не удастся, то "потребуются дополнительные встречи", сказала она. "Мы нацелены на тесные отношения в будущем" в самых разных сферах - от науки до обороны, заявила Меркель.