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Отставка Нурсултана Назарбаева

Эрдоган пожелал успехов Назарбаеву

Турецкий лидер отметил историческую роль Назарбаева в становлении и развитии Казахстана

АНКАРА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Это первые переговоры между политиками после решения Назарбаева подать в отставку. По данным агентства, в ходе беседы турецкий лидер пожелал успехов Назарбаеву, Казахстану и народу этой страны.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В пресс-службе также заявили, что Эрдоган "особо отметил историческую роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана". Собеседники обменялись поздравлениями по случаю весеннего праздника Наурыз (в Турции именуется Невруз).

Теги
КазахстанТурцияНазарбаев, Нурсултан АбишевичЭрдоган, Реджеп ТайипОтставка Нурсултана Назарбаева
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