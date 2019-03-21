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США надеются на продуктивную работу с новым президентом Казахстана

В Госдепартаменте также напомнили, что отношения Вашингтона с Астаной основаны на общих представлениях о процветании, уважении, свободе

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. США поздравляют Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана и выражают надежду на продуктивное стратегическое партнерство. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, распространенном пресс-службой в четверг.

"Наши отношения с Казахстаном основаны на общих представлениях о процветании, уважении, свободе", - говорится в заявлении. "Рассчитываем на продолжение совместной работы по расширению стратегического партнерства и продвижению взаимных интересов в экономике, торговле и инвестициях, обеспечении религиозной и глобальной безопасности", - отметили в Госдепе.

"США высоко ценят вклад первого президента Нурсултана Назарбаева в установление и развитие прочных, динамичных отношений между США и Казахстаном", - подчеркивается в заявлении.

19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что слагает с себя полномочия главы государства. На следующий день спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента. Он будет исполнять обязанности главы государства до истечения срока, на который избирался Назарбаев, то есть до 2020 года.

Теги
СШАКазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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