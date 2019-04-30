Власти Никарагуа выразили поддержку Мадуро

ГАВАНА, 30 апреля. /ТАСС/. Руководство Никарагуа во вторник заявило о своем неприятии попытки государственного переворота в Венесуэле и "нарушения права жителей страны на мир". Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны.

"Правительство и народ Никарагуа осуждают и решительно отвергают очередную провокацию, которая была организована сегодня против права на мир и стабильность венесуэльского народа и его законного правительства во главе с законным президентом, товарищем Николасом Мадуро Моросом", - говорится в документе.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо снята группа военных и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который в данный момент находится под домашним арестом.

Во вторник в Венесуэле в результате столкновений протестующих с силами правопорядка было ранено более 50 человек и как минимум 11 задержано. Ответные акции проводят и сторонники президента Боливарианской Республики.