США изучают информацию о том, что один из нападавших в Шри-Ланке проходил обучение в Сирии

ВАШИНГТОН, XX апреля. /ТАСС/. Администрация США изучает информацию о том, что один из участвовавших в серии атак в Шри-Ланке террористов проходил обучение в рядах группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс во вторник, выступая в вашингтонском Институте Брукингса.

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"Мы ознакомились с сообщениями СМИ о том, что один из нападавших в Шри-Ланке мог быть связан с ИГ в Сирии. Мы изучаем эти данные", - заявил он.

"ИГ развивается, чтобы выжить. Мы видели ужасный пример этого на прошлой неделе в Шри-Ланке. Вдохновленные ИГ террористы организовали серию взрывов в отелях и церквях по всей стране. Двое из атакующих были сыновьями состоятельного гражданина Шри-Ланки", - отметил Сейлс.

"Это была одна из самых смертоносных атак, которая произошла в мире со времен 11 сентября (серия терактов в США в 2001 году - прим. ТАСС). Стало ясно, что стоящие за этим террористы были вдохновлены жестокой идеологией ИГ. Группировка взяла на себя ответственность за совершенные теракты", - подчеркнул он.