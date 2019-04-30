Оппозиция Венесуэлы заручилась поддержкой части военных и вновь пытается сместить Мадуро

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция после нескольких недель относительного затишья во вторник вновь вернулась на улицы, на этот раз с поддержкой части военных. Как заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, противники президента Николаса Мадуро приступили к финальной стадии операции "Свобода", направленной на отстранение от власти действующего правительства.

Утром по местному времени политик опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором призвал военнослужащих выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. Рядом с Гуайдо стояла группа военных и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который в 2015 году был приговорен к 13 годам и девяти месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году он был переведен под домашний арест. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Военное руководство и суд на стороне Мадуро

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес поспешил заверить, что вооруженные силы продолжают поддерживать правительство Мадуро. "Все воинские части [республики] докладывают о нормальной обстановке в своих казармах и на военных базах под началом своих командиров", - отметил он. По словам министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса, власти полностью контролируют и авиабазу имени Франсиско Миранды.

Позднее Падрино Лопес заявил в эфире государственного телевидения, что властям республики удалось "частично победить" попытку подорвать мир в стране. Министр признал, что на сторону оппозиции перешла группа военных, однако назвал ее малочисленной. Кроме того, он отметил, что власти готовы с оружием защищать порядок в стране.

Председатель Верховного суда Майкель Морено и генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб также подтвердили свою верность правительству Мадуро. "Я решительно осуждаю незаконные попытки небольшой группы венесуэльских военных, которые пытаются силой захватить власть", - отметил судья и добавил, что ответственные за мятеж предстанут перед законом.

Протесты и синие повязки

Хотя власти Венесуэлы заявляют, что Гуайдо не пользуется широкой поддержкой населения и военных, оппозиции вновь удалось мобилизовать большое количество протестующих, которые вышли на улицы Каракаса и других городов страны. На кадрах с манифестаций видно, что среди их участников есть в том числе люди в форме Национальной гвардии и вооруженных сил. Многие поддерживающие Гуайдо военные носят синие повязки.

В Каракасе протесты сопровождаются столкновениями с правоохранительными органами. По данным агентства EFE, пострадали не менее 69 человек. Как сообщает неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум", как минимум 11 человек были задержаны по всей стране.

Несмотря на то, что пока ничего не указывает на то, что Мадуро уступит требованиям оппозиции и оставит свой пост, Гуайдо уже выразил уверенность, что процесс смены власти в Боливарианской Республике носит необратимый характер. По словам политика, для достижения этой цели "объединились народ и вооруженные силы".

Международная реакция

Действия оппозиции поддержали правительства Аргентины, Чили, Перу, Колумбии, Бразилии и США. В Вашингтоне отметили, что готовы рассмотреть все варианты действий в случае применения Мадуро силы против его политических противников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта в Венесуэле избегать насилия. Власти Германии, Испании и Мексики заявили, что кризис в Венесуэле может быть решен только мирным путем.

Президент Турции Тайип Эрдоган, его боливийский коллега Эво Моралес и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель осудили "попытку госпереворота" в Венесуэле. Власти Никарагуа также выразили поддержку Мадуро.

МИД РФ призвал радикальную оппозицию Венесуэлы избегать насилия и беспорядков. В Москве убеждены, что стоящие перед Венесуэлой проблемы "должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий".

"Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в четком соответствии с конституцией и без деструктивного вмешательства извне", - указали в дипведомстве.