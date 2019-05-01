Адвокат Ассанжа сообщил в суде, что основатель WikiLeaks боялся похищения властями США

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Адвокат основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Марк Саммерс, заявил в суде Лондоне, что его подзащитный нарушил условия освобождения под залог, так как боялся, что американские власти могут похитить его, поместить в тюрьму или даже казнить. Об этом Марк Саммерс заявил в среду на слушаниях в Королевском суде лондонского района Саутуарк, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Мы считаем, что эти страхи были вполне обоснованны", - подчеркнул адвокат, отметив, что среди прочего, Ассанж опасался, что власти США могут его похитить, а американский Минюст предъявит ему обвинения, которые будут грозить ему несколькими десятилетиями тюрьмы, пребыванием на военной базе в Гуантанамо или смертной казнью.

"Таким образом, решив просить убежища в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции из Швеции в США, где ему могли грозить серьезные обвинения и одиночное заключение, он [Ассанж] полагал, что использует свое законное право [на защиту от преследования]", - отметил защитник. Он также указал на то, что последствия решения Ассанжа - почти семь лет добровольного заточения в посольстве Эквадора - вполне сравнимы с тюремным заключением. Саммерс добавил, что врач, осматривавший Ассанжа, диагностировал у него средней тяжести депрессию, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве.

"Тот факт, что он все равно решил оставаться в этой комнате [в диппредставительстве Эквадора], несмотря на депрессию и боль, которую он испытывал, возможно продемонстрируют вам насколько серьезны были его страхи, связанные с экстрадицией в США", - сказал Саммерс.

Извинения Ассанжа

Во время заседания защитник зачитал извинения от имени основателя WikiLeaks по поводу нарушения им условий освобождения под залог. "Я столкнулся с ужасными обстоятельствами. Я сделал то, что, как мне казалось в то время, было наилучшим, что, как я надеялся, приведет к юридическому урегулированию [вопроса] между Эквадором и Швецией", - признал Ассанж.

Судебное заседание началось в среду, и как сообщила в среду на своей официальной странице в Twitter WikiLeaks, приговор будет вынесен уже 1 мая. Как ранее уточнил адвокат Ассанжа в разговоре с корреспондентом ТАСС, срок заключения, который определит суд, не может быть более года.

Число протестующих на улицах у здания Королевского суда Саутуарка увеличилось. Люди держат в руках плакаты с требованием освободить Ассанжа, а их крики слышны в зале заседаний.