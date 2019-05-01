WP: Трамп запросил у Конгресса $4,5 млрд для борьбы с кризисом на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса выделение $4,5 млрд для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post .

Запрос включает в себя выделение $3,3 млрд на гуманитарную помощь, а также $1,1 млрд на осуществление работы погранслужбы. "Ситуация становится все тяжелее с каждым днем. Поток мигрантов и вызванный ими гуманитарный кризис стремительно подавляют возможности федерального правительства", - говорится в заявлении Белого дома. Запрос также включает выделение $377 млн на проведение операций Пентагона и Национальной гвардии на границе.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал во время телефонного брифинга представитель Белого дома, это позволит Трампу, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. В эту сумму входят и $1,6 млрд, о которых говорится в иске. Администрация намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Американское правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.