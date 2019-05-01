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Политический кризис в Венесуэле

В Венесуэле за один день протестов задержали не менее 150 человек

Глава организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро отметил, что из них 32 человека уже освобождены

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Венесуэльские власти задержали 150 человек в ходе антиправительственных выступлений во вторник. Такие данные обнародовал в среду в своем Twitter Альфредо Ромеро, глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

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"Всего были задержаны 150 человек, из них 32 уже освобождены", - написал Ромеро. Согласно подсчетам НПО, самое большое число задержаний - 70 - приходится на долю штата Сулия. В штате Лара правоохранительные органы взяли под стражу 27 манифестантов, в Арагуа и Карабобо - по 12 человек в каждом.

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали несколько десятков человек.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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