Болтон считает, что Мадуро не доверяет приближенным и не сможет долго сохранять власть

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро в настоящее время не доверяет своим приближенным, в том числе военным, поскольку ожидает возможного предательства. С этим утверждением Болтон выступил в среду в эфире телеканала Fox Business.

По версии помощника президента США, Мадуро "опасается, что его вооруженные силы не будут склонны оказать ему поддержку". В связи с этим он якобы "полагается на кубинцев". По утверждению Болтона, лица в руководстве Венесуэлы "не доверяют друг другу".

Болтон также полагает, что "Мадуро не знает, перейдут ли его генералы на сторону оппозиции". "Он просто не останется у власти на очень продолжительный срок, - добавил Болтон. - Вот почему важно сохранять давление". По словам Болтона, в среду в Вашингтоне в рамках межведомственных консультаций на министерском уровне обсудят "дальнейшие шаги" относительно Венесуэлы.

В марте Болтон выражал уверенность в том, что власть в Венесуэле перейдет к оппозиции. Тогда он отмечал, что это едва ли произойдет быстро.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.