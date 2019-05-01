Помпео: Министр обороны Венесуэлы уже не так решительно готов отмежеваться от Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Майкель Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес уже не столь определенно, как раньше, заявляют о готовности отказать в поддержке президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро. Это признал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании NBC , текст которого распространил в среду Госдепартамент.

По оценке Помпео, обстановка в Венесуэле "точно очень переменчива". "<...> Министр обороны, председатель Верховного суда Морено и глава президентской гвардии - каждый давал понять, что готов покинуть Мадуро. Они дали это совершенно ясно понять членам оппозиции. А сегодня они обозначали это не столь определенно", - утверждал глава внешнеполитического ведомства США, интервью с которым записывалось 30 апреля.

Госсекретарь США выразил надежду на то, что, когда "пыль осядет, они [Лопес, Морено и Эрнандес] выполнят обязательства перед оппозицией и поймут, что дни Мадуро сочтены и для них оставаться с ним - это не лучший путь".

О ситуации в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция после нескольких недель относительного затишья во вторник вновь вернулась на улицы, на этот раз с поддержкой части военных. Как заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, противники президента Николаса Мадуро приступили к финальной стадии операции "Свобода", направленной на отстранение от власти действующего правительства.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заверил, что вооруженные силы продолжают поддерживать правительство Мадуро. Позднее Лопес заявил в эфире государственного телевидения, что властям республики удалось "частично победить" попытку подорвать мир в стране. Министр признал, что на сторону оппозиции перешла группа военных, однако назвал ее малочисленной. Кроме того, он отметил, что власти готовы с оружием защищать порядок в стране.

Председатель Верховного суда Майкель Морено и генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб также подтвердили свою верность правительству Мадуро.