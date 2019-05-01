В США заявили, что считают тревожным "вмешательство" России в ситуацию вокруг Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают крайне тревожным и неприемлемым вмешательство России в ситуацию вокруг Венесуэлы, а также оказание Москвой поддержки венесуэльскому президенту Николасу Мадуро. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа считает вмешательство со стороны российского правительства [в ситуацию вокруг Венесуэлы] и его поддержку режима Мадуро крайне тревожным и неприемлемым, - утверждается в документе. - Президент Трамп дал ясно понять России, что она должна уйти [из Боливарианской Республики] и отказаться от поддержки режима Мадуро".

Белый дом также в очередной раз раскритиковал Кубу за оказание помощи Венесуэле.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире телеканала "Россия-24" заявила, что действия США в отношении Боливарианской Республики направлены на деморализацию граждан этой страны с помощью агрессивной риторики.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти. Как сообщил затем министр обороны республики Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, дестабилизировать ситуацию в стране.