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Политический кризис в Венесуэле

Трамп назвал условия снятия ограничений с Кубы

По словам главы Белого дома, ограничения могут быть сняты, если Гавана прекратит сотрудничать с Каракасом

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил в среду снятие ограничений с Кубы, если она сделает "правильные шаги" и откажется от сотрудничества с Венесуэлой, иначе Гавану ждет ужесточение рестрикций.

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"Мы введем очень жесткое эмбарго и санкции в отношении Кубы в зависимости от того, что произойдет <...> Сделав правильные шаги, Куба могла бы извлечь большую пользу, мы могли бы раскрыться [снять ограничения, эмбарго], но мы в конце концов закроемся, если они не покинут Венесуэлу", - сказал президент в эфире телеканала Fox Business.

Он вновь подверг критике венесуэльские власти за их отказ принимать гуманитарную помощь от США. Политик также подчеркнул, что очень внимательно следит за ситуацией в Боливарианской Республике.

Трамп в среду пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии Вашингтона, направлены на подрыв конституционного строя Венесуэлы.

В Каракасе и других городах Венесуэлы в настоящий момент идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Как сообщила глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти, во время столкновений, сопровождающих акции протеста в Каракасе, пострадали не менее 50 человек.

Теги
КубаВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдГуайдо, Хуан
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