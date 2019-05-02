В Лондоне начался судебный процесс по делу об экстрадиции Ассанжа в США

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа стартовали в четверг в Вестминстерском магистратском суде Лондона. Будучи предварительными и процедурными, они ожидаемо оказались очень короткими, продлившись чуть более 10 минут.

Сам Ассанж выступал по видеосвязи из лондонской тюрьмы, в которой он содержится с 11 апреля, когда он был арестован в посольстве Эквадора в Великобритании, где до этого семь лет укрывался от британского правосудия. Во время своего краткого выступления основатель WikiLeaks высказался против экстрадиции в США, назвав себя журналистом. "Я не хочу соглашаться на экстрадицию за занятие журналистской работой, которая была удостоена множества наград и защитила множество людей", - сказал 47-летний австралиец.

В итоге председательствовавший на заседании судья Майкл Сноу постановил, что следующие слушания по делу об экстрадиции состоятся 30 мая. Они вновь будут процедурными. Более расширенные слушания Сноу назначил на 12 июня.

Как заявил ТАСС представитель WikiLeaks, суд определил две даты заседаний в связи с тем, что график назначенного судьи пока еще не до конца ясен. К 12 июня Минюст США также должен будет передать британскому суду окончательную формулировку обвинений, в соответствии с которыми ведомство требует экстрадиции Ассанжа.

Почему США требует экстрадиции

В США Ассанжу инкриминируется участие в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к данным, которые хранились на принадлежащих американскому правительству компьютерах. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 35 лет или даже казни, однако американский минюст утверждает, что предъявленные австралийцу обвинения в хакерской деятельности грозят ему лишь пятью годами тюрьмы.

Как подчеркнули эксперты по британскому праву, даже если Вестминстерский магистратский суд примет решение выдать австралийца, это явно не произойдет в ближайшее время. Защита Ассанжа имеет право подать апелляцию на это решение, таким образом процесс может затянуться на годы.

При этом, согласно существующей юридической практике, судья не может принять решение об экстрадиции Ассанжа, пока тот не отбудет тюремный срок, ранее назначенный ему другим британским судом. В среду Королевский суд лондонского района Саутуарк приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за то, что в 2012 году основатель WikiLeaks не явился в суд, освободивший его под залог в £200 тыс. ($260 тыс. по текущему курсу), вместо этого укрывшись в посольстве Эквадора и попросив там политического убежища. Как подчеркнула судья Дебора Тэйлор, у Ассанжа будет возможность выйти на свободу досрочно, отбыв лишь половину срока заключения.

Журналист или преступник?

Адвокаты Ассанжа настаивают на том, что американское правосудие пытается привлечь их клиента к уголовной ответственности за действия, которые в своей работе совершает любой журналист, специализирующийся на расследованиях. На короткой пресс-конференции после заседания суда Дженнифер Робинсон, представляющая интересы Ассанжа, заявила, что обвинения Минюста США можно свести к тому, что ее клиент "обсуждал со своим источником вопрос о предоставлении доступа к информации, убеждал его поделиться определенными материалами, а также обсуждал с ним вопрос о защите его личных данных от разглашения".

"Это то, что журналисты делают постоянно. Поэтому преследование Ассанжа за то, что он этим занимался или предположительно занимался, вызывает очень серьезное беспокойство у тех, кто специализируется на журналистике расследований и дорожит свободой слова", - отметила Робинсон.

Обвинение, со своей стороны, настаивает на том, что Ассанж и его источник, которым был аналитик американской военной разведки Брэдли Мэннинг (впоследствии изменившим пол и имя на Челси), вступили в преступный сговор с целью "осуществить раскрытие секретной информации, которое по своим масштабам является одним из крупнейших в истории Соединенных Штатов".

Обращаясь к собравшимся у здания суда репортерам, главный редактор WikiLeaks исландский журналист Кристинн Храфнсон, обратил внимание на то, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в среду лишился своего портфеля после того, как был обвинен в несанкционированном распространении информации с заседания Совета по национальной безопасности. При этом, как подчеркнул исландец, "никому не пришло в голову поставить под вопрос фундаментальное право газет опубликовать разглашенную информацию или предложить посадить редактора The Daily Telegraph в тюрьму Белмарш, где находится Ассанж".

Борьба будет долгой

По словам адвокатов австралийца, в обладающей дурной репутацией тюрьме усиленного режима Белмарш он по 23 часа в сутки проводит в одиночной камере, что "совершенно недопустимо". Юристы и представители WikiLeaks выразили серьезные опасения как за физическое, так и психологическое здоровье Ассанжа, у которого после ареста была диагностирована средней тяжести депрессия, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве Эквадора.

Кристинн Храфнссон пообещал, что борьба против эстрадиции Ассанжа будет вестись до победного конца, однако рассчитывать на то, что тот сможет скоро выйти на свободу, не приходится.

"Наша битва только началась, она будет долгой и трудной, однако мы рассчитываем на то, что общественность поймет всю важность этого дела. Мы будем бороться до победного конца", - сказал он в своем выступлении.

Акция протеста

Среди сотни митингующих, уже в первый день слушаний присоединившихся к "битве" за основателя WikiLeaks, были британцы и ирландцы, граждане Индии, Пакистана, Франции и Эквадора. Многие из них специально приехали в Лондон издалека, чтобы принять участие в акции протеста и поддержать Ассанжа в зале суда. Тем больше было их разочарование, когда слушание перенесли из просторного зала номер 1 в зал номер 3, где места хватило лишь для 30 представителей общественности, включая журналистов, многие из которых также не смогли попасть внутрь. Охрана с трудом урезонила разбушевавшихся сторонников Ассанжа, сыпавших оскорблениями и грозивших высадить дверь в зал заседаний.

На улице перед зданием суда были развернуты транспаранты с лозунгами в поддержку Ассанжа. Толпа скандировала лозунги "Мэй и Трамп, руки прочь от Ассанжа" и "Только одно решение - никакой экстрадиции".

Когда заседание закончилось, протестующим даже удалось на 15 минут перекрыть движение в западном направлении по важной транспортной артерии Лондона - улице Марилебон-роуд, проходящей у здания суда. Отдельные демонстранты попытались также перекрыть полосы, ведущие на восток, к трем железнодорожным вокзалам. Сторонники Ассанжа вышли на проезжую часть, а подогнанный ими фургон, на платформе которого был установлен билборд с портретом основателя WikiLeaks, остановился у пешеходного перехода, частично заблокировав проезд автомобилей. Однако после вмешательства в ситуацию сотрудника столичной полиции движение автотранспорта было восстановлено.

Новая акция в поддержку Ассанжа ожидается в Лондоне 3 мая и будет приурочена к Всемирному дню свободы печати.