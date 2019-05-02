Трамп заявил, что не стремится к военной операции в Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы. С такими словами глава американской администрации выступил в четверг в интервью телеканалу Fox News .

Ведущая спросила президента, может ли настать переломный момент, после которого США решатся на военное вторжение в Венесуэлу. "Всегда есть [вероятность наступления] переломного момента. Но, естественно, я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди умирают, у них ничего нет", - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что США располагают "множеством вариантов, в том числе очень жестких", по урегулированию кризиса в Боливарианской Республике. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что США могут провести военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. Как ранее говорил Болтон, США призывают президента Николаса Мадуро учитывать в случае применения силы против оппозиции, что Вашингтон рассматривает все варианты ответных действий.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в "Твиттере" видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.