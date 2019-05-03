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Политический кризис в Венесуэле
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Гуайдо не исключил возможности иностранного военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле

При этом лидер венесуэльской оппозиции добавил, что в первую очередь необходимо добиваться мирного перехода власти

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассматривает иностранное военное вмешательство в качестве крайней меры для свержения правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом оппозиционер заявил в четверг в интервью газете Folha de San Paulo.

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"Я не исключаю возможность военной интервенции поскольку совершенно ясно, что из себя представляет режим Мадуро. Но это крайняя мера. В первую очередь необходимо добиваться мирного перехода власти", - заявил Гуайдо. По словам политика, власти отвергают все альтернативные предложения оппозиции.

Восстановление экономики

Гуайдо также заявил, что венесуэльская оппозиция рассчитывает на помощь иностранных инвесторов в восстановлении экономики страны после свержения Мадуро.

"Меня очень беспокоит экономическая ситуация, но ее мы сможем выправить быстро после того, как восстановим доверие. Мы уже общались с иностранными инвесторами и они выразили готовность инвестировать в Венесуэлу после того, как будет восстановлено правовове государство и обеспечена юридическая защита", - приводит газета слова оппозиционера.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, республику покинули уже более 3,4 млн человек. Международный валютный фонд в своем апрельском докладе прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.

Позиция разведслужб Венесуэлы 

Большая часть сотрудников венесуэльской Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) не поддерживают президента страны, сказал Гуайдо.

"Большинство в SEBIN настроены против Мадуро, поскольку видят, что его власть сильно пошатнулась", - заявил политик. Именно этим, по его словам, объясняется отсутствие противодейтвия властей в момент освобождения из-под домашнего ареста известного венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса. "Я, на правах и.о. президента, помиловал его, и сотрудники SEBIN подчинились", - уточнил Гуайдо.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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