Осужденная за убийство Ким Чен Нама гражданка Вьетнама в пятницу вернется в Ханой

СИНГАПУР, 3 мая. /ТАСС/. Освобожденная из-под стражи гражданка Вьетнама, ранее осужденная в Малайзии за действия, повлекших смерть Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вылетит в Ханой в пятницу вечером рейсовым самолетом авиакомпании Vietnam Airlines. Это подтвердил журналистам адвокат 30-летней Доан Тхи Хыонг, которая несколько часов назад была выпущена из женской тюрьмы, расположенной в окрестностях Куала-Лумпура.

"В настоящее время она находится в иммиграционном управлении, откуда в сопровождении сотрудников посольства Вьетнама в Малайзии будет доставлена в столичный аэропорт", - сказал адвокат Салим Башир. Верховный суд Малайзии 1 апреля переквалифицировал для нее статью обвинения с умышленного убийства на причинение ущерба здоровью, повлекшее смерть. В результате она была приговорена к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Как объяснил адвокат, женщине было засчитано нахождение под арестом в тюрьме с февраля 2017 года.

В марте прямо в зале суда была освобождена другая подозреваемая 26-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа. Гособвинитель неожиданно снял с нее все обвинения, в тот же день девушка вернулась на родину. Первоначально прокуроры настаивали на том, что молодые женщины знали о подготовке убийства, поэтому просили для них смертную казнь. Адвокаты же уверены, что девушки не знали о планах отравления, а участвовали лишь в розыгрыше, снимаемом на скрытую камеру.

Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

Почти сразу же после преступления помимо девушек был задержан гражданин КНДР, которого впоследствии отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали. Малайзийская полиция считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и находятся в Пхеньяне, они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи. Однако Ким Чен Нам попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту гражданина Доминиканской республики в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.