СМИ: армия Хафтара обнаружила 60 тел в оставленной силами ПНС больнице вблизи Триполи

КАИР, 3 мая. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара обнаружила около 60 тел в одной из больниц в окрестностях Триполи. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya .

Что нужно знать о происходящем в Ливии?

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По его данным, трупы найдены в госпитале расположенного в 15 км южнее столицы района Эс-Сбиа, оставленного формированиями Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) под натиском наступающей группировки армии. Кому именно принадлежат тела, пока не известно.

Между тем, как сообщила некоторое время назад пресс-служба ЛНА, более 50 убитых боевиков обнаружены в различных кварталах Эс-Сбиа, а также ряде других отбитых у противника мест после того, как из них отступили проправительственные силы.