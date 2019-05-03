СМИ: в Париже начали расследование применения полицейским силы против манифестантов 1 мая

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Прокуратура Парижа начала расследование применения сотрудником полиции силы в отношении манифестантов в ходе демонстрации 1 мая. Об этом сообщила в пятницу радиостанция Europe 1 .

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как сотрудник полиции поднимает с земли брусчатку и бросает ее в сторону группы манифестантов. Данный инцидент произошел в среду во время столкновений между полицией и радикально настроенными манифестантами в 13-м округе Парижа. К расследованию произошедшего подключилась также Генеральная инспекция Национальной полиции Франции (IGPN).

Глава МВД Кристоф Кастанер, находящийся с рабочим визитом в Тулоне, заявил журналистам, что детали инцидента еще предстоит выяснить. "Пока у нас есть небольшой фрагмент видео, но и этого уже достаточно для того, чтобы начать расследование", - сказал министр.

1 мая во Франции прошла серия манифестаций, организованных французскими профсоюзами по случаю празднования Дня международной солидарности трудящихся. По данным МВД, в демонстрациях приняли участие 164 тыс. человек. В то время, как в регионах акции прошли спокойно, Париж вновь привлек внимание многочисленными стычками правоохранителей с радикалами. В результате столкновений, согласно данным префектуры, были ранены 24 манифестанта.