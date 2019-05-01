Марши профсоюзов Франции прошли на фоне беспорядков

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Пик насилия, достигнутый на Елисейских Полях 16 марта, не повторился в ходе первомайских демонстраций в Париже. Вопреки предупреждениям властей о массовых погромах и обещаниям радикалов в соцсетях устроить "конец света", первомайские демонстрации прошли в привычном для протестов с участием антиглобалистов ключе. В то же время, наблюдатели отметили значительное число пострадавших как со стороны манифестантов, так и среди стражей порядка.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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Французские профсоюзы провели в среду более 240 маршей по всей Франции по случаю празднования Дня международной солидарности трудящихся. По данным Министерства внутренних дел, в них приняли участие 164 тыс. человек, в том числе многочисленные представители движения "Желтые жилеты".

Сведения властей о численности манифестантов были оспорены ведущими профцентрами. Они заявили, что смогли мобилизовать на марши вдвое большое число участников - не менее 310 тыс. Устроителями манифестаций выступили совместно профсоюзы и общественное движение "Желтые жилеты", которое вывело на улицы своих сторонников.

Начавшееся в спокойной атмосфере первомайское шествие в столице сопровождалось вспыхивавшими то и дело стычками между полицией и примкнувшими к демонстрантам погромщиками-анархистами. "Манифестация превратилась в дуэль между полицией и движением "Черный блок", - считает журнал "Марианн". По оценкам аналитиков, погромщикам из этой группировки не удалось, однако, реализовать главную цель - спровоцировать столкновения между полицией и прочими манифестантами.

По несколько тысяч человек собрали манифестации в Страсбурге, Гавре, Руане, Нанте, Тулузе. В Бордо полиция насчитала 6,5 тыс. участников, сами манифестанты заявляют, что их было более 10 тыс.

Правоохранители на улицах Парижа

Во время движения демонстрантов от вокзала Монпарнас по одноименному бульвару к площади Италии полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, чтобы утихомирить антиглобалистов. В столице для обеспечения порядка на улицах были направлены 7,4 тыс. полицейских и жандармов.

По мнению наблюдателей, антиглобалисты, по всей видимости, пришли к выводу, что в этих условиях их собственных сил не будет достаточно, чтобы противостоять службам правопорядка. Манифестация окончилась без крупных инцидентов, тем не менее действия полиции вызвали критику со стороны части профсоюзов.

Так, глава Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Филипп Мартинез покинул на время колонну после применения полицией слезоточивого газа. Он утверждал, что силовые действия были направлены против активистов профсоюза. Однако столичная префектура поспешила заверить на своей странице в Twitter, что никто не планировал целенаправленно разгонять представителей профсоюза, напомнив, в свою очередь, о рекомендации держаться подальше от зачинщиков беспорядков.

Жесткое противостояние

В то время, как в регионах демонстрации прошли совершенно спокойно и почти без инцидентов, Париж привлек внимание многочисленными, хотя и мелкими стычками правоохранителей с радикалами. По итогам беспорядков, согласно данным префектуры, ранены 24 манифестанта.

Пострадали также 14 сотрудников правоохранительных служб. Один из них получил черепно-мозговую травму после того, как ему в лицо кто-то бросил большой булыжник. В состоянии средней тяжести его доставили в расположенную рядом больницу Питье-Сальпетриер в XIII. Спустя некоторое время большая группа агрессивных молодых людей ворвалась в здание больницы и попыталась проникнуть в реанимацию терапевтического отделения, однако оперативно прибывшие на место сотрудники полицейского спецназа смогли задержать участников инцидента.

После 20:00 (21:00 мск) полицейских, госпитализированных в эту больницу, посетил лично министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Выразив поддержку стражам порядка, "которым в ближайшие минуты предстоит операция", глава МВД в то же время посетовал, что погромщики из "Черного блока" "за счет актов насилия украли день 1 мая".

В свою очередь столичная префектура полиции Франции резко осудила действия манифестантов, которые начали сравнивать стражей порядка с боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - граффити соответствующего содержания было нанесено на стену разгромленного отделения банка. "Это просто недопустимое сравнение. Поддерживаем и благодарим стражей порядка, которые вновь продемонстрировали непоколебимую приверженность делу и стойкость", - заявили в префектуре.

Ранее также сообщалось, что полиция вступила в жестокое противостояние с агрессивными манифестантами в районе комиссариата XIII округа. Позже телеканал BFM опубликовал кадры, снятые одним из сотрудников, на которых видно, что молодые люди в масках отодвигают мобильное железное ограждение и пытаются прорваться на территорию участка. Находящиеся во дворе стражи порядка смогли отогнать их лишь с помощью большого количества шумовых гранат и газовых шашек. Также мэр XIII округа заявил о нападении радикалов на начальную школу, расположенную неподалеку от площади Италии, однако в дальнейшем никаких подробностей об инциденте не приводилось.

К концу дня, согласно данным МВД, за различные правонарушения в Париже были задержаны 330 человек, 254 из них оставлены под стражей. Всего же по Франции насчитали 380 задержанных.

Превентивные меры

В канун манифестации правоохранители в ночное время проверяли багажники автомобилей, изымая в ходе обысков подозрительные предметы. Как сообщили стражи порядка, в результате таких рейдов им удалось, в частности, задержать трех иностранных антиглобалистов - испанку и двух немцев. У них были изъяты канистры с бензином, самодельное оружие и полное расписание движения колонны манифестантов. В настоящее время задержанные допрашиваются властями.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер считает, что его подчиненные успешно справилась с противостоянием погромщикам, число которых, по его оценкам, "составило 800-1000 человек". Он также дал высокую оценку подготовительной работе, благодаря которой удалось своевременно выявить ряд активистов из числа зачинщиков беспорядков и убедить их отказаться от участия в акциях на 1 мая.

Полицейские взяли под надежную охрану исторические здания на бульваре Монпарнас. По словам полицейских, они хотели избежать "синдрома 16 марта", когда на Елисейских Полях был разграблен и сожжен знаменитый ресторан "Фуке".

В связи с этим несколько десятков полицейских охраняли подступы к столичному бистро "Ротонда" на бульваре Монпарнас, где весной 2017 года отмечал в кругу друзей свой успех в первом туре президентских выборов Эмманюэль Макрон. Основанное в 1903 году кафе называет в числе своих знаменитых посетителей художников Пабло Пикассо и Анри Матисса, писателей Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя, а также вождей русской революции Владимира Ленина и Льва Троцкого. Благодаря заслону полиции, историческое бистро избежало сегодня разрушений.

Оппозиция не упускает шанс

На фоне демонстраций лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен выступила, однако, с критикой действий властей. "На протяжении многих недель агрессивные группы ультра-левых пытаются скомпрометировать движение "Желтые жилеты" и осуществлять акты насилия, но правительство ничего не сделало, чтобы помешать им", - заявила глава партийного объединения журналистам в Меце на северо-востоке страны, где она находилась для ведения кампании перед выборами в Европейский парламент. Голосование пройдет во Франции 26 мая. Пока участие в этих выборах кандидатов от движения "Желтые жилеты", не сумевших сформировать единый список, остается под вопросом.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому униформой движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тыс. участников. С тех пор это число неуклонно уменьшалось.

Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям. Одним из главных политических требований движение остается проведение референдумов гражданской инициативы. По замыслу авторов, они должны быть учреждены, чтобы обеспечить прямое участие населения в осуществлении демократии.