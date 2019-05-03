{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США и России из ДРСМД
Обновлено 

Трамп заявил, что Китай хочет быть участником ядерного соглашения с участием США и России

Ранее глава Белого дома заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участников ядерного соглашения с участием США и России. С таким заявление он выступил во время встречи в Белом доме в пятницу с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

На эту тему
Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Мы обсуждали возможность заключения трехстороннего договора. Я уже говорил на эту тему с Китаем, они очень хотят быть участниками [ядерного] соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей", - сообщил Трамп.

"Думаю, что мы начнем [переговоры] в скором времени с Россией. Китай может присоединиться к ним в процессе. Мы будем обсуждать нераспространение, заключение ядерной сделки", - подчеркнул американский лидер.

26 апреля Трамп заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия. Избавиться от него, по мнению президента США, должны также Россия и Китай.

Теги
СШАРоссияКитайТрамп, ДональдВыход США и России из ДРСМД
Трамп: США настроены на улучшение отношений с Россией и расширение двусторонней торговли
Глава Белого дома отметил, что налаживание связей с разными странами - это хорошо
Читать полностью