Трамп заявил, что Китай хочет быть участником ядерного соглашения с участием США и России

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участников ядерного соглашения с участием США и России. С таким заявление он выступил во время встречи в Белом доме в пятницу с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Мы обсуждали возможность заключения трехстороннего договора. Я уже говорил на эту тему с Китаем, они очень хотят быть участниками [ядерного] соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей", - сообщил Трамп.

"Думаю, что мы начнем [переговоры] в скором времени с Россией. Китай может присоединиться к ним в процессе. Мы будем обсуждать нераспространение, заключение ядерной сделки", - подчеркнул американский лидер.

26 апреля Трамп заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия. Избавиться от него, по мнению президента США, должны также Россия и Китай.