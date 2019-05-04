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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо утверждает, что Мадуро устроил армейскому руководству проверки на детекторе лжи

По словам лидера оппозиции, правительство не доверяет военным

КАРАКАС, 4 мая. /ТАСС/. Руководство венесуэльских ВС проходит проверки на детекторе лжи по решению президента Николаса Мадуро. С таким утверждением выступил в пятницу лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо.

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По его мнению, правительство "не доверяет" военным, хотя они по-прежнему заявляют о верности главе государства. "Я хочу обратиться к этим солдатам... пусть сравнят ответ народа Венесуэлы... с [поведением] тех, кто запирается и прячется в четырех стенах, кто отправляет на полиграф все руководство [вооруженных сил], чтобы проверить, кто был [с оппозицией], а кто не был", - цитирует политика газета El Nacional.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли.

По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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