Гуайдо утверждает, что Мадуро устроил армейскому руководству проверки на детекторе лжи

По его мнению, правительство "не доверяет" военным, хотя они по-прежнему заявляют о верности главе государства. "Я хочу обратиться к этим солдатам... пусть сравнят ответ народа Венесуэлы... с [поведением] тех, кто запирается и прячется в четырех стенах, кто отправляет на полиграф все руководство [вооруженных сил], чтобы проверить, кто был [с оппозицией], а кто не был", - цитирует политика газета El Nacional.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли.

По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.