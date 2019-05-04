{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Армия Израиля начала наносить удары по объектам радикалов в секторе Газа

Израильские военные при помощи танков и самолетов поразили более 10 целей
Газа AP Photo/Hatem Moussa
Описание
Газа
© AP Photo/Hatem Moussa

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в субботу, что военные начали наносить удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в ответ на запуск ранее в этот день более 90 ракет по территории страны.

"Прямо сейчас истребители Армии обороны Израиля наносят удары по террористическим целям ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа. К настоящему моменту более 10 террористических целей были также поражены при помощи танков и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Утром в субботу палестинские радикалы из сектора Газа запустили более 90 ракет по южным районам Израиля. В результате атаки информации о жертвах не поступало. Местные СМИ сообщают, что одна из ракет попала в дом и причинила строению ущерб. По сообщениям армейской пресс-службы, израильская система ПВО "Железный купол" перехватила десятки ракет.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
В результате ракетного обстрела из Газы пострадала израильтянка
Читать полностью