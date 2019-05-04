Армия Израиля начала наносить удары по объектам радикалов в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в субботу, что военные начали наносить удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в ответ на запуск ранее в этот день более 90 ракет по территории страны.

"Прямо сейчас истребители Армии обороны Израиля наносят удары по террористическим целям ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа. К настоящему моменту более 10 террористических целей были также поражены при помощи танков и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Утром в субботу палестинские радикалы из сектора Газа запустили более 90 ракет по южным районам Израиля. В результате атаки информации о жертвах не поступало. Местные СМИ сообщают, что одна из ракет попала в дом и причинила строению ущерб. По сообщениям армейской пресс-службы, израильская система ПВО "Железный купол" перехватила десятки ракет.