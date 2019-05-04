Глава Минюста призвал тори и лейбористов к компромиссам при согласовании сделки по Brexit

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок призвал к компромиссам правящую Консервативную и оппозиционную Лейбористскую партии, которые ведут переговоры по согласованию вопроса о прохождении соглашения по Brexit через Палату общин. Свою позицию глава Минюста изложил в субботу в интервью телеканалу Sky News .

"Обеим сторонам нужно будет пойти на компромиссы. Если мы сможем найти какие-то точки соприкосновения, то я не думаю, что нам следует пренебрегать этим [возможностью компромиссов ради достижения договоренностей]", - сказал он.

Как отмечает сам телеканал, этот призыв министра, который формально обратился к обеим партиям, следует прежде всего рассматривать как обращение к правительству Терезы Мэй с просьбой проявить больше гибкости в диалоге с оппозицией.

Перед этим заявлением Гок дал также интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, в котором заявил, что считает неудовлетворительные для тори и лейбористов итоги состоявшихся в четверг региональных выборов в Англии и Северной Ирландии "наказанием за то, что обе партии не смогли найти способ выхода из ситуации". "Мы достигли бы намного лучших результатов, если бы смогли провести успешное голосование [в Палате общин] по соглашению премьер-министра [с властями в Брюсселе об условиях Brexit] ранее в этом году и вышли бы из Евросоюза 29 марта", - сказал Гок в этом интервью, напомнив об изначально намеченной дате осуществления Brexit.

Тем временем сама Мэй в пятницу также признала причины неудачи на выборах, отметив, что результаты голосования являются ясным посланием со стороны избирателей обеим главным партиям о том, что они хотят реализации Brexit. Она также приветствовала последнее заявление лидера лейбористов Джереми Корбина, призвавшего коллег по партии приложить усилия для вывода из политического тупика ситуации вокруг выхода страны из ЕС.

В четверг в Англии и Северной Ирландии прошли выборы в органы местного самоуправления. Как свидетельствуют промежуточные итоги подсчета голосов, которые приводит телеканал Sky News, к настоящему моменту тори лишились контроля над 23 местными советами и потеряли 557 депутатских мест, а лейбористы - над двумя советами с потерей 85 мест. Главный же успех празднует партия "Либеральные демократы", которая обрела контроль над девятью дополнительными советами, увеличив свое присутствие в местных органах власти на 358 депутатов. Эти данные учитывают итоги выборов в 135 советах из 248.