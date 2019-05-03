Мэй: итоги региональных выборов говорят о наступлении трудных времен для тори

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Консервативная партия Великобритании переживает трудные времена, свидетельством чему являются итоги выступления тори на состоявшихся накануне региональных выборах. Об этом премьер-министр Великобритании и лидер правящей партии Тереза Мэй заявила в пятницу на конференции отделения тори в Уэльсе, которая проходит в Лланголлене.

"Это тяжелые времена для нашей партии, симптомом которых стали итоги этих выборов", - признала глава правительства. По ее словам, "результаты все еще продолжают поступать, но картина ясна".

Лидер тори высказала мнение, что итоги выборов "стали простым посланием" как к консерваторам, так и к ведущей с ними переговоры оппозиционной Лейбористской партии о необходимости осуществить Brexit.

Во время выступления премьера один из пожилых мужчин, присутствовавших в зале, спросил у Мэй, почему она не подает в отставку, если избиратели не хотят видеть ее на посту главы тори. Однако она не стала отвечать на этот вопрос, а задавшему его пришлось покинуть зал.

В четверг в Англии и Северной Ирландии прошли выборы в органы местного самоуправления. Как свидетельствуют промежуточные итоги подсчета голосов, которые приводит телеканал Sky News, к настоящему моменту тори лишились контроля над 23 местными советами и потеряли 557 депутатских мест, а лейбористы - над двумя советами с потерей 85 мест. Главный же успех празднует партия "Либеральные демократы", которая обрела контроль над девятью дополнительными советами, увеличив свое присутствие в местных органах власти на 358 депутатов. Эти данные учитывают итоги выборов в 135 советах из 248. Окончательные итоги состоявшегося голосования должны быть объявлены к вечеру пятницы.