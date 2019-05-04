Во Франции начались манифестации "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Акции протеста движения "желтых жилетов" начались в субботу во Франции. В столице страны несколько сотен человек начали шествие от больницы Ларибуазьер, чтобы, помимо прочего, выступить за укрепление социальных прав младшего медицинского персонала французских больниц, а также людей, не имеющих доступа к врачебным услугам.

Согласно кадрам трансляций в соцсетях, в том числе в Twitter, колонна движется спокойно, и, в отличие от прошлых дней протестов, из толпы практически не слышно оскорбительных выкриков в адрес сотрудников правоохранительных органов. Вместо этого протестующие активно аплодируют и поддерживают сотрудников пожарной спасательной службы Парижа, которые дежурят вдоль маршрута манифестации. Вместе с тем люди скандируют "Кастанер - лжец", возлагая на министра внутренних дел страны ответственность за рост напряженности во время уличных акций, а также напоминая о том, что он незаслуженно обвинил участников первомайских демонстраций в штурме здания больницы Питье-Сальпетриер в Париже.

Ранее французские СМИ и, в частности, газета Liberation сообщали о том, что в действительности демонстранты ворвались на территорию медицинского учреждения, убегая от зажавших толпу с двух сторон отрядов полиции. Сам Кристоф Кастанер позже признал ошибочность информации об "атаке "желтых жилетов" на реанимацию хирургического отделения".

Еще одна акция "желтых жилетов" проходит в столичном аэропорту Руасси - Шарль де Голль, ее участники выступают против решения властей приватизировать корпорацию Aeroports de Paris (ADP), управляющую парижскими аэропортами. Несколько десятков человек собрались в зале неподалеку от стоек регистрации, держа в руках соответствующие транспаранты. Однако, как сообщили корреспонденту ТАСС в корпорации, на данный момент манифестанты не создают помех работе воздушной гавани. На всякий случай пассажирам посоветовали обращаться к дежурящим на месте сотрудникам полиции, чтобы разрешать спорные ситуации.

Тем временем в других городах страны участники движения "желтых жилетов" также вышли на улицы, чтобы продолжить свои еженедельные манифестации, требуя от власти справедливости в налоговой системе страны, ввести практику "референдумов народной инициативы", для того, чтобы граждане могли выносить на всеобщее голосование вопросы государственной важности. Кроме того, "желтые жилеты" активизировались и в небольших коммунах, впервые за долгое время выйдя на круговые перекрестки. Однако, в отличие от прошлых месяцев, речь идет как правило лишь о сборе возле пересечений дорог без их блокирования.