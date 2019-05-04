СМИ: в протестах "желтых жилетов" во Франции принимают участие 3,6 тыс. человек

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Количество участников манифестаций движения "желтых жилетов" во Франции к 14:00 по местному времени (15:00 мск) составляет около 3,6 тыс. человек, согласно данным министерства внутренних дел страны. Об этом сообщает в субботу радиостанция France Info .

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Примечательно, что в Париже к тому же времени насчитали лишь 1 тыс. человек. В прошлые выходные к двум часам дня власти сообщали о 5,5 тыс. протестующих по всей стране, из них 2,6 тыс. насчитывалось в столице. Впрочем, эти цифры не окончательные и к вечеру должны увеличиться.

Сотни человек вышли на улицы в других городах, в частности, в Лионе, Ницце, Монпелье и Тулузе. В городе Ла-Рош-сюр-Йон, куда в соцсетях призывали прийти "жилетов" со всей страны, власти опасались серьезных столкновений с полицией, однако до последнего момента колонна демонстрантов спокойно передвигалась по городу. Лишь последние минуты были отмечены небольшими стычками со стражами порядка, преимущественно из-за того, что часть участников пыталась отклониться от намеченного маршрута шествия.

Манифестации "желтых жилетов" проходят во Франции уже 25-ю субботу подряд, с ноября 2018 года. В отличие от первомайских демонстраций, к которым также примкнули участники движения, на сей раз протесты проходят спокойно, без насилия и облаков слезоточивого газа. Отдельная группа противников приватизации парижских аэропортов организовала митинг в аэропорту Руасси - Шарль де Голль, однако, как заверили корреспондента ТАСС в администрации аэропорта, его работа продолжается в обычном режиме.