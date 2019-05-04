Президент Шри-Ланки: около 30 подозреваемых в причастности к терактам пока на свободе

ТАСС, 4 мая. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что от 25 до 30 человек, которые могут быть связаны с серией терактов, пока остаются на свободе. Такие данные он привел в опубликованном в субботу интервью агентству Reuters .

"Мы уже идентифицировали всех активных членов группы, сейчас стоит вопрос об их аресте", - подчеркнул президент. Он также добавил, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) причастна к этой серии взрывов.

Сирисена отметил, что в расследовании терактов участвовали спецслужбы восьми стран, в том числе Интерпол и ФБР.

К настоящему моменту власти задержали уже более 100 человек, вероятно, причастных к терактам.