Британский экс-министр обороны обвинил премьера и секретаря кабмина в "охоте на ведьм"

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон призвал расследовать приведшие к его увольнению действия премьер-министра страны Терезы Мэй и секретаря кабинета министров Марка Седвилла, которых он обвинил в "охоте на ведьм". Свой призыв экс-глава оборонного ведомства озвучил в субботу в интервью телеканалу Sky News после того, как ранее Скотленд-Ярд заявил, что не будет заводить дело об утечке информации с заседания британского Совета безопасности.

"С учетом того, что столичная полиция не желает проводить уголовное расследование, ясно, что должно быть надлежащим образом проведено полное и беспристрастное расследование этой жалкой и дискредитировавшей себя охоты на ведьм, c которой так плохо справились как премьер-министр, так и Марк Седвилл", - сказал Уильямсон.

Мэй в среду отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия. Увольнение министра последовало после того, как он отказался покидать свой пост по собственному желанию. Сам экс-министр настаивал на своей невиновности.

В субботу Скотленд-Ярд заявил, что считает неуместным проводить уголовное расследование этой истории, поскольку закон о государственной тайне нарушен не был, а "утечка не нанесла ущерба общественным интересам".