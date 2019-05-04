Times: главу британского минобороны уволили за слова о Мэй и планы втянуть армию в войну

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Подлинные причины увольнения министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона заключаются в том, что он делал в частном порядке нелицеприятные заявления о здоровье премьер-министра Терезы Мэй и хотел втянуть британские войска в военные действия за рубежом. Об этом сообщила на своем сайте воскресная газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и руководстве Консервативной партии.

По их утверждению, неизбежное раздражение у Мэй вызвали слова главы минобороны о том, что ее заболевание диабетом делает ее неготовой к исполнению премьерских функций и что ей не следует далее оставаться в должности. Источники сообщили, что этими мыслями - хотя сам Ульямсон это категорически отрицает - министр поделился с коллегами по Консервативной партии. Однако их расслышал один из высокопоставленных партийных чинов, и в итоге содержание частной беседы стало достоянием премьера еще за несколько недель до скандала с утечкой информации с заседания Совета безопасности, явившимся официальным поводом для увольнения министра.

Кроме того, сообщают источники газеты, Уильямсон затрагивал вопрос о неготовности Мэй к премьерству еще один раз, а именно на одном из ужинов, и эти слова также не были оставлены без внимания.

Операции в Азии и Африке

Однако, по словам источников издания, доверие Мэй к Уильямсону было подорвано еще раньше, когда глава оборонного ведомства всячески стал стремиться к тому, чтобы отправить британские войска за рубеж, где они принимали бы непосредственное участие в боевых действиях. Так, когда премьер отвергла инициативу Уильямсона об отправке кораблей королевских ВМС в район спорных территорий в Южно-Китайском море, глава минобороны нацарапал на официальном документе ругательство в адрес премьера.

Кроме того, The Sunday Times был передан документ с одного из заседаний Совбеза, свидетельствовавший о том, что Уильямсон искал повод отправить британские войска в Африку, чтобы они реализовывали там стратегию премьера по осуществлению миротворческих функций и защите диких животных. В связи с этим он приказал военному командованию подготовить планы интервенции как минимум в пять африканских стран, хотя газета называет только четыре из них: Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет. "Он хотел вторгнуться в Африку, он ясно давал понять, что стремится отправить туда войска", - приводит газета слова одного из источников в британском министерстве обороны.

Увольнение министра

Мэй в среду отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия. Увольнение министра последовало после того, как он отказался покидать свой пост по собственному желанию. Сам экс-министр настаивал на своей невиновности.