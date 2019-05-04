{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Times: главу британского минобороны уволили за слова о Мэй и планы втянуть армию в войну

По информации издания, Гэвин Уильямсон ставил под сомнение способность премьера исполнять свои полномочия
Гэвин Уильямсон EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Гэвин Уильямсон
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Подлинные причины увольнения министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона заключаются в том, что он делал в частном порядке нелицеприятные заявления о здоровье премьер-министра Терезы Мэй и хотел втянуть британские войска в военные действия за рубежом. Об этом сообщила на своем сайте воскресная газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и руководстве Консервативной партии.

На эту тему

По их утверждению, неизбежное раздражение у Мэй вызвали слова главы минобороны о том, что ее заболевание диабетом делает ее неготовой к исполнению премьерских функций и что ей не следует далее оставаться в должности. Источники сообщили, что этими мыслями - хотя сам Ульямсон это категорически отрицает - министр поделился с коллегами по Консервативной партии. Однако их расслышал один из высокопоставленных партийных чинов, и в итоге содержание частной беседы стало достоянием премьера еще за несколько недель до скандала с утечкой информации с заседания Совета безопасности, явившимся официальным поводом для увольнения министра.

Кроме того, сообщают источники газеты, Уильямсон затрагивал вопрос о неготовности Мэй к премьерству еще один раз, а именно на одном из ужинов, и эти слова также не были оставлены без внимания.

Операции в Азии и Африке

Однако, по словам источников издания, доверие Мэй к Уильямсону было подорвано еще раньше, когда глава оборонного ведомства всячески стал стремиться к тому, чтобы отправить британские войска за рубеж, где они принимали бы непосредственное участие в боевых действиях. Так, когда премьер отвергла инициативу Уильямсона об отправке кораблей королевских ВМС в район спорных территорий в Южно-Китайском море, глава минобороны нацарапал на официальном документе ругательство в адрес премьера.

Кроме того, The Sunday Times был передан документ с одного из заседаний Совбеза, свидетельствовавший о том, что Уильямсон искал повод отправить британские войска в Африку, чтобы они реализовывали там стратегию премьера по осуществлению миротворческих функций и защите диких животных. В связи с этим он приказал военному командованию подготовить планы интервенции как минимум в пять африканских стран, хотя газета называет только четыре из них: Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет. "Он хотел вторгнуться в Африку, он ясно давал понять, что стремится отправить туда войска", - приводит газета слова одного из источников в британском министерстве обороны.

Увольнение министра

Мэй в среду отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия. Увольнение министра последовало после того, как он отказался покидать свой пост по собственному желанию. Сам экс-министр настаивал на своей невиновности.

На эту тему
Что известно о Пенни Мордонт, первой женщине во главе Минобороны Британии

Поводом для увольнения стало внутриправительственное расследование истории об утечке информации с заседания Совбеза, на котором при поддержке Мэй было принято решение допустить китайскую корпорацию Huawei к созданию неключевых технологий британской сети мобильной связи пятого поколения. Информация о ходе этого секретного совещания стала достоянием газеты The Daily Telegraph. В результате из публикации в этом издании вся страна узнала о том, что несогласие с позицией премьера и общими итогами заседания Совбеза высказали четверо членов британского кабмина: глава МВД Саджид Джавид, министр иностранных дел Джереми Хант, Уильямсон и занимающая на тот момент пост министра по вопросам международного развития Пенни Мордонт, которая впоследствии сменила последнего на посту главы оборонного ведомства.

Теги
КенияНигерияЗимбабвеВеликобританияЕгипетМэй, ТерезаУильямсон, Гэвин
Ситуация на Корейском полуострове
КНДР подтвердила проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий
Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын объяснил проведение учений необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики
Читать полностью