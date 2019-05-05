Лейбористы обвинили Мэй в нарушении конфиденциальности межпартийных переговоров

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании обвинила премьер-министра страны и лидера тори Терезу Мэй в нарушении конфиденциального характера межпартийных переговоров по обеспечению прохождения через парламент соглашения по условиям Brexit. Позицию партии в этом вопросе в воскресенье изложили несколько членов теневого кабинета оппозиции.

Так, теневой "министр финансов" Лейбористской партии Джон Макдоннелл дал в интервью Би-би-си отрицательный ответ на вопрос о том, доверяет ли он премьеру. "Нет, извините, но только не после этого уик-энда, когда она нарушила конфиденциальность. Я раньше думал и действительно так думаю, что она поставила переговоры под угрозу ради своей собственной безопасности", - ответил Макдоннелл на заданный вопрос.

Он также добавил, что в сложившейся ситуации консерваторам следует оставить в стороне свои внутрипартийные противоречия. По его словам, лейбористы хотят как можно скорее обеспечить условия для прохождения сделки по Brexit через Палату общин, но при этом оппозиция нуждается в гарантиях, что следующий лидер тори, который придет на смену Мэй, не уничтожит достигнутые межпартийные договоренности.

Разочарование тем, что подробностями хода переговоров делятся члены кабинета министров и различные политтехнологи Консервативной партии, высказал и теневой "министр здравоохранения" лейбористов Джон Эшуорт. "Если вы хотите достичь соглашения, то должны уметь уважать позицию тех, кто сидит за столом переговоров, но, похоже, что мы читаем обо всех [происходящих на переговорах] вещах в сегодняшних газетах", - заметил он в интервью телеканалу Sky News.

Информационная утечка о содержании переговоров тори и лейбористов появилась в статье газеты The Sunday Times. В ней сказано, что Мэй готова пойти на уступки лейбористам и продлить членство страны в Таможенном союзе ЕС до 2022 года. Также утверждается, что уступки оппозиции со стороны премьера и ее команды переговорщиков включают согласие с распространением на Великобританию действия широкого спектра нормативных актов ЕС, касающихся оборота товаров, а также дублирование Лондоном после Brexit таких же механизмов защиты прав трудящихся, которые существуют в странах ЕС.