Помпео считает, что России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. США считают, что России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле. Эта позиция Вашингтона неизменна, заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News .

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Россиянам придется уйти [из Венесуэлы], такова наша точка зрения <...> Соединенные Штаты хотят, чтобы и остальные государства убрались из этой страны", - приводит телеканал слова Помпео.

В среду президент США Дональд Трамп назвал слухами слова Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планировал покинуть во вторник страну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила телеканалу CNN, что утверждения госсекретаря о том, что российские власти уговорили венесуэльского лидера не покидать республику, не соответствуют действительности.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти.

Попытка госпереворота в Венесуэле

Помпео добавил, что США исходят из того, что Гуайдо не может совершить попытку госпереворота в Венесуэле, так как он является "избранным лидером" своей страны.

"Не может быть переворота под руководством Хуана Гуайдо. Он является избранным лидером [Венесуэлы]", - сказал Помпео.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.

Ситуация в Венесуэле, как ожидается, станет одной из главных тем предстоящих контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и Помпео на полях министерского заседания Арктического совета 6-7 мая в Финляндии.

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