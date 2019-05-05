Экс-министр обороны Великобритании отверг обвинения в нелояльности Мэй и желании воевать

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, уволенный на фоне скандала об утечке информации с заседания Совета безопасности, категорически отверг утверждения воскресной газеты The Sunday Times о его нелояльности премьер-министру Терезе Мэй и намерении втянуть британские войска в военные действия за рубежом. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News, снова возложив ответственность за организованную против него клеветническую кампанию лично на главу правительства и секретаря британского кабинета министров Марка Седвилла, который ранее занимал пост советника Мэй по вопросам национальной безопасности.

"Это абсолютное безумие - в отношении и того, и другого. Конечно же, никто и никогда не утверждал ничего подобного. Это классическое обливание грязью со стороны премьер-министра и Марка Седвилла, поскольку у них нет никаких доказательств", - заявил экс-глава оборонного ведомства.

В минувшую среду Мэй отправила Уильямсона в отставку с громкой формулировкой об утрате к нему доверия. Увольнение министра последовало после того, как он отказался покидать свой пост по собственному желанию. Сам экс-министр настаивал на своей невиновности. А после того, как в субботу Скотленд-Ярд заявил, что не находит повода заводить уголовное дело об утечке информации с заседания Совбеза, Уильямсон перешел в контрнаступление и призвал расследовать приведшие к его увольнению действия Мэй и Седвилла, которых он обвинил в "охоте на ведьм".

Официальным поводом для увольнения Уильямсона стали итоги внутриправительственного расследования, по итогам которого на главу Минобороны была возложена ответственность за утечку в прессу информации с секретного заседания Совбеза, на котором при поддержке Мэй было принято решение допустить китайскую корпорацию Huawei к созданию неключевых технологий британской сети мобильной связи пятого поколения. Однако источники The Sunday Times сообщили, что неизбежное раздражение главы правительства вызвали переданные ей слова главы Минобороны о том, что заболевание диабетом делает Мэй неготовой к исполнению премьерских функций и что ей не следует далее оставаться в должности. Кроме того, как уверяют источники газеты, доверие Мэй к Уильямсону было подорвано еще ранее, когда глава оборонного ведомства всячески стал стремиться к тому, чтобы отправить британские войска за рубеж, где они принимали бы участие в непосредственных боевых действиях.