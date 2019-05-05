СМИ: в результате новых ударов Израиля по Газе погибли 10 палестинцев

КАИР, 5 мая. /ТАСС/. Десять палестинцев погибли в воскресенье в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает новостной портал Samaa News со ссылкой на медицинские источники.

Только за последние два часа убиты семь жителей прибрежного анклава. Трое арабов стали жертвами налета в Бейт-Лахии, еще двое погибли при бомбардировке жилой башни в Рафахе. Ранее поступала информация о ликвидации в результате атаки с воздуха в районе лагеря беженцев Эль-Бурейдж двух активистов группировки "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло палестинского "Исламского джихада"), входивших в подразделение, отвечающее за пуски ракет.

После полудня израильские ВВС начали наносить интенсивные удары по сектору, подвергая бомбардировкам расположения местных радикалов. В городе Газа была полностью разрушена штаб-квартира сил внутренней безопасности контролирующего анклав движения ХАМАС. Обстрелы ведут и патрульные катера. Всего с пятницы вечера в секторе с учетом последних жертв уже убиты около 20 палестинцев.

Днем израильская авиация поразила гражданский автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое подразделение ХАМАС) Хамед Ахмед аль-Ходари. Он погиб на месте, еще три человека пострадали. Как сообщила армия Израиля, аль-Ходари отвечал за перевод денег из Ирана "террористическим организациям" в анклаве.

В ходе авиарейдов в секторе Израиль атаковал более 300 целей, главным образом туннели, оружейные цеха и склады, а также здания, откуда велся огонь. За это время боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили с территории прибрежного анклава свыше 650 ракет, в результате чего погибли трое израильтян.

В новость внесены изменения (18:45 мск) - приводятся новые данные о жертвах