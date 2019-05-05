ООН призвала враждующие стороны в Ливии к недельной гуманитарной паузе по случаю рамадана

КАИР, 5 мая. /ТАСС/. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала в воскресенье враждующие стороны в стране к недельной гуманитарной паузе по случаю наступления священного для мусульман месяца поста рамадан. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице структуры.

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"Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии поздравляет всех ливийцев с наступлением священного месяца рамадан и призывает к гуманитарному перемирию сроком на неделю и с возможностью продления, начиная в 04:00 утра (05:00 мск) первого дня рамадана, 6 мая, в соответствии с духом этого месяца и Конвенцией о правах человека, когда все стороны обязуются прекратить любые формы боевых действий", - отмечается в послании.

В нем также содержится призыв к враждующим силам разрешить доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся и обеспечить свободу передвижения гражданских лиц во время перемирия. "Миссия призывает все стороны воспользоваться им для обмена пленными и телами убитых, выражая готовность оказать необходимую поддержку в этом", - указали МООНПЛ.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава Правительства национального согласия премьер Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

Все это время на окраинах Триполи идут позиционные бои, а стороны обвиняют друг друга в беспорядочных обстрелах, в том числе жилых районов. И хафтаровцы, и лояльные триполийскому кабмину силы применяют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, с начала стычек погибли уже около 400 человек, почти две тысячи получили ранения. Число покинувших свои дома достигло 45 тыс. человек.