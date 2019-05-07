WSJ: США получили разведданные о планах Ирана атаковать американские силы

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Вашингтон решил направить ударную группу ВМС и бомбардировщики в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), поскольку получил информацию о якобы планируемых Ираном атаках на американские силы. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal .

По словам источников издания, американские военные на Ближнем Востоке запросили у администрации президента США Дональда Трампа отправку в регион дополнительных сил для "сдерживания возможной агрессии". Военные якобы были встревожены поступившими в конце прошлой недели разведывательными данными.

Как утверждают источники, полученная информация свидетельствует о том, что "Иран планирует выбрать в качестве цели силы США в Ираке и Сирии". Тегеран якобы намеревается "организовать нападения в Баб-эль-Мандебском проливе вблизи Йемена с применением местных подконтрольных сил, а также, возможно, осуществить атаки в Персидском заливе с помощью оснащенных вооружениями беспилотников".

Издание констатирует, что пока не ясно, действительно ли иранские военные решили пойти на это. Не исключается, что речь идет об экстренных планах Тегерана, которые он будет готов осуществить только в случае начала полномасштабных военных действий между Ираном и США. Как уточнили источники, поступившие разведывательные данные "вызвали опасения" в администрации и в Центральном командовании ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

В воскресенье помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон объявил о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США.

Интернет-портал Axios сообщил в понедельник со ссылкой на источники, что разведывательные данные о планах Ирана властям США передал Израиль.

Взаимные обвинения

Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. США мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям СЕНТКОМ. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.