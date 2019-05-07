{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование терактов на Шри-Ланке

СМИ: власти Шри-Ланки конфискуют недвижимость и арестуют счета террористов

Речь идет об изъятии 13 домов и аресте 41 банковского счета

ТАСС, 7 мая. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил о конфискации 13 домов и аресте 41 банковского счета, которые принадлежали организаторам и исполнителям серии взрывов в Коломбо.

На эту тему
Серия терактов на Шри-Ланке. Факты

Об этом во вторник сообщает новостной портал Newsfirst.

"Были обнаружены 13 конспиративных домов и 41 банковский счет, которые принадлежали террористам. Данная недвижимость будет конфискована, средства на счетах будут также арестованы", - заявил Сирисена.

Ранее полиция Шри-Ланки сообщила об обнаружении бывшей тренировочной базы экстремистов в центральной части острова.

Теги
Шри-ЛанкаСирисена, МайтрипалаРасследование терактов на Шри-Ланке
Кризис на Украине
Зеленский заявил, что для него приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над ней
Новый президент также подчеркнул, что европейский выбор Украины является безальтернативным
Читать полностью