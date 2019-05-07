СМИ: власти Шри-Ланки конфискуют недвижимость и арестуют счета террористов

ТАСС, 7 мая. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил о конфискации 13 домов и аресте 41 банковского счета, которые принадлежали организаторам и исполнителям серии взрывов в Коломбо.
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Об этом во вторник сообщает новостной портал Newsfirst.
"Были обнаружены 13 конспиративных домов и 41 банковский счет, которые принадлежали террористам. Данная недвижимость будет конфискована, средства на счетах будут также арестованы", - заявил Сирисена.
Ранее полиция Шри-Ланки сообщила об обнаружении бывшей тренировочной базы экстремистов в центральной части острова.