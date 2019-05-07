В Раде заявили, что Порошенко поручил своей фракции не голосовать за инаугурацию 19 мая

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины дал поручение представителям своей политической силы в Верховной раде - фракции "Блока Петра Порошенко" - не поддерживать во время голосования проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 19 мая. Об этом сообщил внефракционный депутат украинского парламента Виктор Балога.

"Желание отдавать власть у него [Порошенко] нет, поэтому он дал поручение своей фракции не голосовать за назначение инаугурации на 19 мая", - написал Балога в Facebook во вторник.

Ранее в Верховной раде были зарегистрированы несколько проектов постановлений о проведении торжественного заседания парламента Украины, на котором должна быть проведена инаугурация избранного президента страны Владимира Зеленского. Так, в Раде находятся два документа, в которых датой принятия присяги новым главой государства предложено определить 19 мая. Автором одного выступил внефракционный депутат Сергей Мищенко, а другого - Виктор Балога. Во вторник в парламент поступил еще один аналогичный проект постановления, однако с новой датой - 20 мая, автором его является внефракционный депутат Виталий Куприй.

В минувшую субботу Владимир Зеленский написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Зеленский отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать "вакуума власти". В тот же день избранный президент после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурация должна состояться позже - 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.