Верховный суд Венесуэлы разрешил обвинить депутатов от оппозиции в тяжких преступлениях

В обнародованном заявлении высшего судебного органа отмечается, что речь идет об оппозиционных депутатах Хенри Рамосе Аллюпе, Луисе Хермане Флоридо, Марианеле Лопес, Хосе Симоне Кальсадилье, Энрике Дельгадо Веласкесе, Ричарде Дельгадо и Америко де Грациа. Им могут быть предъявлены обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдению законов и в разжигании ненависти". Национальная ассамблея Венесуэлы находится под контролем политических противников исполнительной власти.

23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.